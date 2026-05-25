Caen 24 jóvenes armados tras realizar disparos en Ecatepec

Un grupo de 24 jóvenes, entre ellos varias mujeres y un menor de edad, fueron detenidos por elementos de las fuerzas federales y municipales en la colonia San José Jajalpa, tras ser sorprendidos con armas de uso exclusivo del Ejército y diversos vehículos de lujo.

La movilización policial se originó luego de que el Centro de Mando recibiera un reporte ciudadano alertando sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública, cerca de un inmueble ubicado en la conocida Vía Morelos.

Autos sin placas y un arsenal en ellos

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a los sospechosos a bordo de varios vehículos de alta gama. Al realizar una inspección preventiva, los oficiales confirmaron la presencia de bebidas alcohólicas y un peligroso armamento.

Los detenidos se encontraban en un BMW negro con vidrios polarizados y sin placas, un Volkswagen Golf GTI blanco sin placas, un Audi A4 negro, así como una motocicleta Yamaha R7 azul.

Tras la inspección a las unidades, las autoridades decomisaron:

Un arma larga calibre 9 milímetros, abastecida con 10 cartuchos útiles.

Un arma larga calibre .223, equipada con mira y lámpara, con 27 cartuchos útiles calibre 5.56.

Una pistola calibre 9 milímetros, con seis cartuchos útiles.

Una pistola escuadra calibre .380, con cargador y 14 cartuchos.

¿Quiénes son los detenidos?

De acuerdo con el reporte oficial, el grupo está conformado por jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, además de un menor de 16 años.

Los detenidos fueron identificados como Kevin 'N', Fabricio 'N', Bryan Erasmo 'N', Ángel Gabriel 'N', Chelsi Jetzemany 'N', Camila Alexandra 'N', Zara Malinali 'N', Abraham 'N', Kalid Israel 'N', Leonardo Gael 'N', Sadrak Joseph 'N', Antwan 'N', Edgar David 'N', Jordan Eliuth 'N', Dereck Yandel 'N', Kevin Oswaldo 'N', Alan Brandon 'N', Diego Armando 'N', Hilary Danae 'N', Abril Betzabel 'N', Mayrin Esmeralda 'N', Ahzli 'N', Shamira Montserrat 'N' y el adolescente menor de edad.

Debido al armamento decomisado, catalogado como de uso exclusivo de las fuerzas armadas, los 24 implicados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad y presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se abrió una carpeta de investigación.