Fin a tarifa promocional del tren al AIFA, a partir del 10 de octubre costará 110 pesos

Los usuarios del Tren Suburbano que viajen hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) deberán considerar un aumento en el costo de su traslado a partir de este sábado 10 de octubre de 2026, cuando concluirá la tarifa promocional de 45 pesos que se aplicó durante los primeros meses de operación del ramal aeroportuario.

Con el cierre de esta etapa promocional, el recorrido entre Buenavista y el AIFA tendrá una tarifa de 110 pesos por pasajero, de acuerdo con el esquema tarifario autorizado para el servicio.

El precio de 45 pesos comenzó a aplicarse el pasado 26 de abril, con la puesta en operación del ramal que conecta la red del Tren Suburbano con la terminal aérea ubicada en Zumpango, Estado de México.

¿Cuánto costará el Tren Suburbano?

El nuevo esquema establece tarifas diferenciadas de acuerdo con la distancia recorrida. Para los trayectos locales, los usuarios pagarán entre 11.50 y 40 pesos, dependiendo de la longitud del recorrido.

El tabulador contempla los siguientes rangos.

11.50 pesos para recorridos de 0 a 12.89 kilómetros.

26.50 pesos para los trayectos correspondientes al siguiente rango de distancia.

40 pesos para recorridos de mayor longitud, de hasta 37.6 kilómetros.

110 pesos cuando el viaje tenga como origen o destino el AIFA .

De esta manera, el costo del viaje al aeropuerto será independiente de las tarifas que se aplican a los recorridos entre estaciones de la red.

El precio de 45 pesos comenzó a aplicarse el pasado 26 de abril, con la puesta en operación del ramal que conecta la red del Tren Suburbano con la terminal aérea ubicada en Zumpango. Cuartoscuro

El viaje al AIFA dejará atrás la tarifa promocional

El cambio representa que quienes utilizaban el precio especial de 45 pesos para trasladarse desde Buenavista hasta el aeropuerto tendrán que contemplar ahora un desembolso de 110 pesos por persona.

La diferencia entre ambas tarifas es de 65 pesos, por lo que una persona que realice el viaje de ida y vuelta entre Buenavista y el AIFA pasará de pagar 90 pesos bajo la promoción a 220 pesos con la tarifa que entrará en vigor este sábado.

El ajuste marca el final del periodo inicial de operación del ramal aeroportuario y la aplicación de las tarifas correspondientes al servicio ferroviario.

Estaciones y conexión con el aeropuerto

El recorrido hacia el AIFA permite conectar la zona centro de la Ciudad de México con distintos puntos del Estado de México antes de llegar a la terminal aérea.

Entre las estaciones vinculadas con el trayecto se encuentran Fortuna, Tlalnepantla, Lechería y Xaltocan, dentro de una conexión ferroviaria que permite llegar al aeropuerto en menos de una hora, dependiendo del punto de partida.

Para los pasajeros que tengan un vuelo programado, además del costo del boleto deberán considerar el tiempo de traslado y el margen necesario para realizar documentación, filtros de seguridad y demás procedimientos antes del abordaje.

¿A qué hora opera el Tren Suburbano hacia el AIFA?

El servicio mantiene diferentes horarios de inicio dependiendo del día de la semana.

Lunes a viernes: desde las 5:00 horas.

Sábados: desde las 6:00 horas.

Domingos y días festivos: desde las 7:00 horas.

Con la conclusión de la tarifa promocional, los pasajeros que utilicen el Tren Suburbano para llegar al AIFA deberán tomar en cuenta el nuevo costo de 110 pesos y planear con anticipación sus traslados, particularmente quienes utilicen el tren para conectar con vuelos desde la terminal aérea.

El cambio tarifario no modifica únicamente el precio del viaje al aeropuerto: también marca el paso de una tarifa introductoria a la aplicación del esquema definitivo de cobro para esta conexión ferroviaria.