Terrible accidente en la Chamapa-Lechería deja a miles varados

Primeros reportes señalan que se registró un terrible accidente entre una pipa y un tráiler en la autopista Chamapa-Lechería kilómetro 25, en el perímetro del municipio de Naucalpan, en el Estado de México lo que provocó el cierre de la vialidad en ambas direcciones.

Tras el fuerte impacto se registró un fuerte incendio en una de las unidades el cual alcanzó a verse desde varios kilómetros a la redonda. El accidente ocurrió poco antes de la caseta de Chamapa con dirección a Huixquilucan y miles de automovilistas, transportistas, autobuses de pasajeros y demás quedaron varados.

Diversos cuerpos de emergencia y seguridad se aproximaron a la zona. Bomberos utilizaron camiones cisterna para sofocar las llamas. Hasta ahora se desconoce si hay personas lesionadas o sin vida.

Alternativas viales

Como alternativas viales se puede tomar las vías Gustavo Baz, Periférico Norte, Primero de Mayo, Vía Corta a Interlomas y carretera libre México-Toluca.