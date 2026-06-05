Mega jornada de limpieza en Edomex recolecta 700 toneladas de basura

Más de 740 toneladas de residuos fueron recolectados en 30 municipios del Estado de México, esto ocurrió con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, durante mega jornada de “Limpiemos Nuestro EDOMEX”.

El evento simultaneo fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, quien estuvo en el municipio de Chimalhuacán, en donde intervino en la limpieza de 675 metros, donde se había acumulado basura y escombro, desechos que afectaban la imagen urbana y generaban riesgos ambientales y sanitarios para la población.

Tan solo en ese municipio se recolectaron más de 80 toneladas de basura, en las labores se contó con apoyo de maquinaria especializada y camiones recolectores, los trabajos permitieron recuperar espacios que beneficiarán a las familias de la zona.

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La gobernadora Delfina Gómez Álvarez propuso realizar comitivas para supervisar de manera cotidiana que las labores de limpieza se conserven, además agradeció la participación de las y los mexiquenses que se sumaron para recuperar estos espacios.

Agradezco mucho a ustedes este esfuerzo que hacen por limpiar. Es un gran reto que esta avenida que estamos caminando, en algunos meses podamos regresar y decir ‘ven cómo sí se puede mantener limpio’. Pero no solamente es eso, también hacer conciencia de los vecinos, entre los habitantes, que es su responsabilidad cuidar este espacio”, expresó Gómez Álvarez.

Alhely Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, informó que el Estado de México genera 17 mil toneladas de residuos.

En el caso de Tecámac, en una sola avenida se recolectaron 400 toneladas de residuos, entre llantas y otro tipo de basura, la alcaldesa Rosa Wong destacó que esta jornada representa el inicio de una labor colectiva para fortalecer la cultura ambiental en la demarcación, al considerar que la contaminación deteriora el paisaje urbano, genera fauna nociva y pone en riesgo el bienestar de las comunidades.

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En La Paz, la presidenta municipal Martha Guerrero señaló que con estas acciones se evitan anegaciones, pues la acumulación de residuos afecta las vialidades y coladeras en temporada de lluvias.

La jornada se realizó en: