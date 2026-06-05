Ecatepec renueva instalaciones de Academia de la Policía Municipal

Con la finalidad de garantizar que se cumplan los estándares más altos a nivel nacional, en la profesionalización policiaca, se remodeló la Academia de la Policía Municipal en Ecatepec.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que la remodelación de la academia busca profesionalizar a los elementos, también obtener la certificación A, otorgada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que garantizará que la corporación tenga los estándares más altos de enseñanza a nivel nacional.

Ante representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del SESNSP, del Mando Coordinado Zona Oriente, del gobierno del Estado de México, así como de cadetes de la Policía Municipal, explicó que la remodelación requirió la inversión de 20 millones de pesos.

Foto: Especial

Detalló que las instalaciones cuentan con dormitorios para albergar a 100 policías, aulas, stand de tiro a fuego real, área de entrenamiento, sala de juicios orales, casa táctica, área de rappel, armería, comedor y cocina, entre otros servicios.

Características del inmueble

Recordó que las antiguas instalaciones estaban en condiciones deplorables, pero se trabajó a marchas forzadas por reconstruir este espacio con asesoría de la SSPC, el cual en agosto próximo recibirá a 380 cadetes.

Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio, deben tener un trato ejemplar hacia la ciudadanía, con empatía, carácter y honestidad”, aseguró.

La alcaldesa pidió a cadetes tener honestidad y vocación de servicio, pues el gobierno municipal busca el cambio radical en la policía, con cero tolerancia a la impunidad y corrupción, por lo que hasta el momento han sido dados de baja 600 elementos.

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Compromiso con la legalidad

El capitán Luis Alberto Taylor González, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, mencionó que la labor policial exige conocimientos técnicos, habilidades operativas, sensibilidad humana y un profundo respeto por los derechos humanos.

Razón por la que la nueva academia tiene el objetivo de formar mujeres y hombres íntegros, comprometidos con la legalidad, honestidad y servicio público.

Con estas instalaciones fortalecemos esa misión y reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia en la formación policial”, dijo.