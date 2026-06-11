Tacos de chapulines, cocodrilo y jabalí deleitan paladares en Neza

Durante la Feria del Taco Mudialista, que se realiza en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, los asistentes pueden disfrutar de una amplia oferta, desde jabalí, cocodrilo, chapulines y especialidades internacionales, así como de los tradicionales de suadero, bistec, carnitas o de cochinita.

La feria inició sus actividades el miércoles y se extenderán hasta el domingo 14, en el sitio también se instaló una pantalla gigante para disfrutar de los partidos de futbol.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo explicó que la feria reúne más de 90 expositores que ofrecen una amplia variedad de tacos, como parte de las actividades del programa “Neza También Juega el Mundial”.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Cerqueda Rebollo destacó que en esta feria el ambiente futbolero permitirá impulsar espacios que fortalezcan la economía local, promuevan el talento de los productores gastronómicos y generen oportunidades para el comercio en el municipio.

Adolfo Cerqueda señaló que en la Feria del Taco Mundialista participan no solo taqueros del municipio, sino también de distintas alcaldías de la Ciudad de México y municipios mexiquenses. Lo que proyecta a Nezahualcóyotl como un municipio activo, atractivo y preparado para fomentar el consumo local y fortalecer su identidad cultural.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Durante esta feria, destacan los tacos de jabalí negro, mariscos, cortes premium, cochinita, pastor y muchos más. Además, habrá actividades familiares y culturales, con música, baile y un ambiente festivo que combina la pasión por el futbol con la riqueza culinaria de México, haciendo de esta una experiencia única.

Por los pasillos de la feria se podrán encontrar tacos de chapulines, especialidad de Oaxaca; de jabalí negro que, junto con los de la Cochinita de la Texcoco, fueron reconocidos como de los mejores del estado de México y llevados a París, Francia, para dar a conocer la gastronomía mexicana.