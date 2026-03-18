Del lujo a la sombra: Fer Italia pasará 20 años en prisión por abuso de menor

El influencer Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia, fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de delitos de abuso sexual en contra de una menor de 16 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, fue posible acreditar su responsabilidad en las dos ocasiones en las que abusó de la joven, por lo que se dictó sentencia por cada uno de los casos.

De acuerdo con las investigaciones Luis Fernando Padilla, agredió en dos ocasiones a la víctima al interior del domicilio del sujeto ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan”, detalló la fiscalía.

Enfrenta otro proceso

La primera agresión se cometió el 11 de enero de 2024, cuando “Fer Italia” engañó a la víctima y la llevó a su domicilio y la violó; la otra agresión tuvo lugar unas semanas después, el 22 de marzo, en esa fecha amenazó a la víctima con difundir fotografías y videos íntimos, para no hacerlo la llevó de nuevo a su vivienda para abusar de ella.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes y recabó los datos de prueba necesarios para solicitar a la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Luis Fernando”.

Su detención se llevó a cabo el 28 de agosto del año pasado, una vez ejecutada la orden de aprehensión fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla.

Desde ese lugar enfrentó el proceso que se desarrolló en su contra, donde se determinó la responsabilidad y dictó sentencia de condena.

Sin embargo, no es el único proceso legal que se sigue en contra del influencer “Fer Italia”, ya que también enfrenta otro por violación en agravio de una mujer que fue su pareja sentimental.

De acuerdo con las investigaciones, dicho delitico se cometió en el mismo inmueble donde se agravió a la menor de edad, ubicado en Huixquilucan, por lo que este 19 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia para el desahogo de la acusación.

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