Declaran culpable al influencer Fer Italia por violación a una menor en Edomex

El influencer conocido como Fer Italia, cuyo nombre real es Luis Fernando Padilla Manzo, fue declarado culpable por la violación de una menor de 16 años en Huixquilucan, Estado de México (Edomex).

Durante una audiencia celebrada en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, un juez adscrito al Poder Judicial mexiquense determinó que la Fiscalía estatal aportó los datos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del influencer en los hechos.

Investigaciones señalan dos agresiones sexuales

Fer Italia, declarado culpable por violación. Especial

Las investigaciones de la Fiscalía del Edomex señalan que Fer Italia agredió en dos ocasiones a la adolescente al inteerior de un domicilio, ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan.

Una de las agresiones ocurrió el 11 de enero del 2024, cuando, tras engañarla, el youtuber trasladó a la adolescente a la vivienda y cometió la violación.

La segunda ocasión fue el 22 de marzo del mismo año, cuando Italia habría amenazado a la menor con difundir videos y fotografías sexuales de ella, además de que la llevo otra vez al domicilio referido para violarla.

Sentencia

Tras los datos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense en donde se determinó su culpabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente, la autoridad judicial estableció el próximo martes 17 de marzo como el día en el que continuará la audiencia y se le informará la sentencia correspondiente.

Cabe recordar que el influencer fue detenido el 28 de agosto de 2024 en un domicilio de Huixquilucan por parte de elementos de la Policía de Investigación, en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO).

Desde entonces Fer Italia fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla.

Enfrenta otra acusación

La Fiscalía mexiquense informó que el acusado enfrenta además un segundo proceso judicial por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental.

Investigaciones señalan que fueron tres agresiones sexuales en contra de la víctima, los cuales se registraron el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y otro el 10 de enero de 2023, todos también en un domicilio de Huixquilucan.

¿Quién es Fer Italia?

Fer Italia, declarado culpable por violación. Especial

Luis Fernando Padilla, conocido en redes como Fer Italia, es un influencer mexicano y creador de contenido que se hizo popular principalmente en Instagram, TikTok y YouTube por mostrar autos deportivos, lujo, fiestas y un estilo de vida ostentoso.

Origen y presencia en redes

Se volvió conocido en redes sociales alrededor de 2020–2021.

Su contenido se centraba en autos de alta gama (Ferrari, Lamborghini, McLaren), viajes, ropa de marca y vida nocturna.

En su momento llegó a acumular cientos de miles de seguidores , especialmente en Instagram.

En sus perfiles también se presentaba como actor, productor y empresario .

Imagen pública

Fer Italia proyectaba una imagen de “vida de lujo”, mostrando:

compra y manejo de autos deportivos

fiestas y viajes

regalos costosos

supuestos negocios relacionados con autos de lujo, renta de propiedades y entretenimiento

También era conocido por aparecer o relacionarse con otros influencers polémicos de México, como Rodolfo 'Fofo' Márquez.

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