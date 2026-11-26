Durante los primeros tres años de la administración de la gobernadora Delfina Gómez, el número de víctimas de feminicidio disminuyó 52 por ciento en el Estado de México, respecto a los tres años previos, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante la sesión de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora, se expuso que, para proteger la vida y la integridad de las mujeres, se mantiene una estrategia que articula la prevención de la violencia, la atención de sus causas y el acceso a la justicia en el Estado de México, en la que participan la Policía de Género, Operativos Violeta, Código Segura, Espacios Colibrí y los 45 Centros LIBRE.

Asimismo, se analizaron los resultados de las acciones interinstitucionales para prevenir y atender la violencia de género, así como los indicadores de la FGJEM, que muestran una tendencia sostenida a la baja en este delito.

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En la Mesa de Paz de esta mañana, la fiscalía mexiquense compartió los resultados sobre el delito de feminicidio. Con la implementación de políticas públicas que atienden las causas que generan la violencia, durante la presente administración se tiene una reducción del 52 por ciento en el delito de feminicidio, en comparación a los tres años previos”, publicó la gobernadora en redes sociales.

Añadió que estos resultados dan cuenta de la importancia de mantener políticas públicas que permitan generar condiciones de confianza para que las mujeres denuncien oportunamente cualquier situación de violencia, con la certeza de que cuentan con instituciones que les brindan atención especializada, acompañamiento y protección.

Entre las acciones que forman parte de esta política destacan la actuación de la Policía de Género, los Operativos Violeta, la implementación de la estrategia “Código Segura” y los Espacios Colibrí en tiendas de conveniencia, que ofrecen asistencia a las mujeres ante situaciones de riesgo.

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A estas iniciativas se suma la operación de los 45 Centros LIBRE, que acercan servicios de orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento, así como las acciones interinstitucionales para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.