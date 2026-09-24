Explosión de pirotecnia cobra otra vida, ahora en Cuautitlán Izcalli

Lo que parecía una fiesta durante un recorrido religioso, en la comunidad de Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, culminó una explosión de fuegos pirotécnicos, el fuerte estallido dejó como saldo una persona muerta y 10 lesionadas, entre ellas ocho menores de edad.

Del total de lesionados, seis son mujeres y cuatro hombres; la víctima mortal es un hombre que ingresó con lesiones al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en donde perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 18:00 horas de este jueves, el grupo recorría la calle Almada hacia la zona de Los Arco, mientras quemaban cuetes.

Foto: Especial

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo los menores juegan con los papeles que caían luego de quemarse uno de los cuetes, mientras están al costado de un vehículo negro, en ese momento se percatan que dentro de la unidad que se transportaba la pirotecnia salían chispas, instantes después la unidad explota.

Servicios de emergencia de Cuautitlán Izcalli se trasladaron a la zona, en donde atendieron a las personas lesionadas.