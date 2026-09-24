Entre la indignación y el coraje, velan a Joselyn Sandoval en Otumba

Indignación y coraje se vive en la comunidad de Santiago Tolman, municipio de Otumba, Estado de México, luego de que fuera asesinada Joselyn Sandoval, al igual que su novio Juan Carlos Ortiz junto con un joven más, luego de que el fin de semana salieran juntos y ya no regresaran vivos a sus hogares.

El cuerpo de la joven llegó durante la madrugada a su casa, a donde acudieron familiares y amigos para despedirla en una ceremonia privada, luego de que el miércoles fuera encontrados su cuerpo a un costado de la autopista México-Tulancingo.

Todos la recuerdan como una joven alegre, enfocada en terminar su carrera de Derecho, además de ayudar a su padre a vender en el centro de Otumba.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Era una muchacha trabajadora estudiosa, ayudaba a su papá era la mano derecha de mi hermano, no se vale lo que le hicieron, queremos justicia, que nos apoyen porque no se metía con nadie, era sonriente, amistosa, tenía muchas amistades, vea la gente que está llegando”, manifestó Alejandra, tía de Joselyn.

Comentó que ella se enteró de que su sobrina estaba desaparecida, cuando encontraba en la Ciudad de México le indicaron que habían encontrado a Juan Carlos, el novio de Joselyn, muerto en el centro de Otumba, a bordo de su automóvil que utilizaba como taxi.

Recordó que también Juan Carlos, quien ya se había graduado de la carrera de Derecho, era un joven trabajador y ayudaba a su padre en el taxi.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Por lo que hoy, vecinos y familiares exigen justicia para los jóvenes que se conocieron y se hicieron novios en la universidad.

Este viernes se llevará a cabo una misa de cuerpo presente, para posteriormente llevarla hasta el panteón de la localidad, en donde también descansará Juan Carlos, ambos en ceremonias privadas.