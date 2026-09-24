Justicia para Fernandito: homicidas reciben sentencia de 78 años de cárcel

A poco más de un año de haber asesinado a Fernandito, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron sentenciados a 78 años y nueve meses de prisión. Un juez determinó su responsabilidad en los ilícitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas.

Se estableció que el 28 de julio de 2025 los ahora sentenciados privaron de la libertad al menor de edad, para presionar a su madre por el adeudo de mil pesos que tenía con ellos, de acuerdo con lo señalado por la madre de Fernandito, entre el 30 de julio y el 2 de agosto acudió al domicilio de los agresores, en el municipio de La Paz, Estado de México, para recuperar a su hijo, pero los acusados ocultaron al niño.

Por lo que el 4 de agosto de 2025, la ofendida denunció los hechos, al realizar la búsqueda del niño, fue localizado sin vida; los trabajos periciales practicados al cuerpo de la víctima establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, con un intervalo de muerte de tres a cinco días previos al hallazgo, es decir, habría ocurrido entre el 30 de julio y el 2 de agosto, lo anterior también se estableció al considerar la entrevista recabada a la madre de la víctima, en la que refirió que la privación ilegal de la libertad de su hijo sucedió el lunes 28 de julio.

Reproducir Los sentenciados secuestraron al niño para presionar a su mamá

Tras ser detenidos, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, conde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras el proceso legal y luego de revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, les dictó sentencia de 78 años y nueve meses de prisión.

Además, les fijó multas de un millón 258 mil 682 pesos; el ⁠pago de la reparación del daño moral, por la cantidad de 618 mil 712 pesos y pago de la reparación del daño material, por 39 mil pesos, así como la ⁠suspensión de derechos políticos y civiles.