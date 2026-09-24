Detienen a sujeto por intento de feminicidio; atacó a su pareja cuando dormía

Un hombre fue detenido en Naucalpan, Estado de México, ya que agredió físicamente a su pareja, a la que causó diversas lesiones en la cabeza, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) el sujeto cometió el ataque mientras la mujer dormía.

La emergencia fue atendida por elementos de la SSEM y de la Policía Municipal, quienes arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Capulín Soledad, ya que una persona solicitó la intervención de la policía tras escuchar la agresión.

Se detuvo a un sujeto probablemente implicado en el hecho con apariencia de delito de feminicidio en grado de tentativa, en la acción se aseguró un objeto con el que el individuo golpeó a la femenina”, detalló la policía mexiquense.

Golpiza y amenazas

En la intervención participaron elementos de la Dirección General de la Policía de Género que patrullaban la zona y que atendieron la denuncia ciudadana.

La persona que denunció los hechos les informó que, en el interior de una de las habitaciones de su domicilio, un hombre golpeaba físicamente a una mujer, además de amenazarla con privarla de la vida.

Por lo que la mujer les dio acceso al inmueble para que verificaran la situación y ayudaran a la víctima.

En el lugar encontraron a una menor de edad que se encontraba inconsciente sobre el piso, con visibles lesiones y manchas hemáticas en la cabeza y el rostro, a un costado de la víctima se encontraba un masculino, quien sostenía en su mano derecha un objeto de cristal tipo tarro en forma de bota”.

Los elementos policíacos intervinieron de inmediato para controlar al agresor y detener al ataque, una vez que fue sometido se solicitó una ambulancia, para que los paramédicos evaluaran la condición de la mujer.

Los servicios médicos de emergencia de Protección Civil determinaron que la joven presentaba una herida contusa en la región frontal, una lesión en el ojo izquierdo y sufría una crisis nerviosa.

De acuerdo con los testimonios, la víctima se encontraba durmiendo junto a su hijo menor, cuando fue agredida físicamente, refiriendo además que el sospechoso suele presentar conductas altamente violentas bajo los efectos de sustancias nocivas”.

El hombre de 18 años fue identificado como Alexander “N”, tras su detención lo llevaron a la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.