Alistan protocolo para uso y manejo de pirotecnia en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México alistan un protocolo para el uso y manejo de pirotecnia para las 16 alcaldías, reveló la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

Con ello se busca evitar tragedias como la registrada la madruga del 16 de septiembre, en una vivienda de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde 14 perros murieron y solo uno logró sobrevivir, luego de que un cohete cayera en la vivienda y provocará la explosión de un tanque de gas.

Urzúa Venegas afirmó que el fin último sería prohibir el uso de fuegos artificiales, como toritos, cohetes o cohetones, usados de forma masiva en fiestas patronales y patrias. Sin embargo, reconoció que “será complicado”, debido a que varios sectores dependen de la economía que genera su producción.

Foto: SSC

Queremos que se prohíba totalmente. Hay algunas cosas que todavía no podemos plantearlas de esa manera, porque las fiestas patronales tienen que ver con usos y costumbres. Entonces lo que sí tenemos que hacer es controlar, vigilar, monitorear y hacer las cosas bien, evitando que haya mayores problemas para niños y demás personas que participan en estas fiestas”, afirmó en entrevista.

Recordó que la producción, uso y manejo de la pirotecnia está en manos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa).

Supervisión de alcaldías

Asimismo, la secretaria de detalló que en el protocolo trabajan el secretario de Gobierno, César Cravioto y la consejera Jurídica del gobierno capitalino, Eréndira Cruz-Villegas, en coordinación con Protección Civil.

En el documento, dijo, se establecerán los lineamientos y protocolos de permiso de uso y cantidad que se puede usar en las festividades, además de indicar que las actividades donde se use pirotecnia deberá ser vigiladas por personal de cada alcaldía.

Se dejará muy en claro quiénes son los que dan permiso para usar pirotecnia, la cantidad de productos que se usan. Y que personal de las alcaldías deberá estar presente en todas aquellas fiestas patronales, tenemos que tener control sobre ese tema porque queremos que haya seguridad para las familias cuando va a una fiesta de este tipo”, afirmó Urzúa Venegas

Foto: Especial

La funcionaria capitalina lamentó que el uso irregular de pólvora y pirotecnia “fundamentalmente de toritos, nos han causado tantos problemas, tenemos varios quemados por esa situación y en este momento hemos visto que casi hay una competencia de quién hace un torito más grande que el otro”.

Añadió que se está trabajando también con la Defensa, para disminuir el número de incidentes y tragedias derivadas por el manejo de estos artefactos explosivos.

“Buscamos que cada vez tengamos menos conflictos y menos incidentes con pirotecnia”, concluyó Urzúa tras participar en la conferencia “40 años de la Institucionalización del SINAPROC”, organizada en la Cámara de Diputados, previo al Segundo Simulacro Nacional 2026, del próximo sábado 19 de septiembre.