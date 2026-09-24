Pobladores de Acazulco y Atlapulco se enfrentan en Ocoyoacac

Un nuevo conflicto territorial encendió las alarmas en el municipio de Ocoyoacac. Pobladores de las comunidades de San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco protagonizaron un violento enfrentamiento en la zona turística conocida como el Valle del Silencio, obligando a la intervención directa de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para restaurar el orden.

La tensión estalló cuando un grupo de habitantes de San Pedro Atlapulco se encontraba realizando una "faena" comunitaria. Estas labores de limpieza y poda de árboles tenían como objetivo mejorar la imagen del lugar para recibir a los turistas.

Sin embargo, pobladores de San Jerónimo Acazulco, quienes también reclaman la propiedad de la zona, llegaron al sitio para detener los trabajos, lo que desató un intercambio de agresiones y pedradas.

Yadira Maribel Villel Esquivel, presidenta de Bienes Comunales de Atlapulco, relató cómo ocurrieron los hechos:

"De momento los compañeros de la comunidad vecina empezaron a presentarse alterando el orden, comenzando una trifulca y agrediendo a los compañeros que se encontraban podando algunos árboles. Ahí empezó el desorden. Esta comunidad de San Pedro Atlapulco es respetuosa; nosotros solo estábamos ejerciendo trabajos de limpieza dentro de lo que es nuestro territorio".

Resolución a favor de Atlapulco: el origen de la disputa

El conflicto por las tierras del Valle del Silencio tiene raíces legales. La comunidad de Atlapulco sostiene su derecho sobre el territorio basándose en una resolución emitida en mayo de 2026, donde las autoridades competentes señalaron que la propiedad les pertenece.

Ante los reclamos de Acazulco, Villel Esquivel hizo un llamado al diálogo y a la revisión documental:

"Es un llamado a los compañeros del pueblo y vecinos a que investiguen, a que lean, a que revisen cuál es el historial de nuestras comunidades para evitar confrontaciones de tipo social. No debemos dañarnos como comunidades ni a terceros. Nosotros estamos dispuestos a demostrar, ante quien sea y con documentación, lo que es nuestra propiedad".

Saldo del enfrentamiento y presencia policial

El choque entre ambas comunidades dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas por pedradas, originarias de San Jerónimo Acazulco.

Para evitar que la situación escalara a mayores consecuencias, elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional se desplegaron en la zona. Los representantes comunales de Atlapulco solicitaron a las autoridades mantener un operativo de seguridad permanente en el Valle del Silencio para resguardar el orden, proteger a los turistas y evitar nuevos episodios de violencia durante la resolución legal del conflicto.