Exhiben a policía 'mordelón' en Edomex, víctima lo graba todo y lo sube a redes

Un intento de extorsión por parte de un policía del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el oficial detiene a una automovilista extranjera, que viajaba con su hijo, y presuntamente le exige 2 mil pesos para no levantarle una infracción.

La mujer, con acento extranjero, le responde que sí le pagaría la "mordida", pero le explica que no lleva efectivo y que tendría que ir a un cajero para sacar dinero. Lejos de desistir, el policía le dice que le entregue el dinero "bajo el agua" y hasta le propone hacer un retiro sin tarjeta. Ella, sorprendida, le responde que su tarjeta es de Estados Unidos.

Entonces el agente le sugiere acudir a un Oxxo para retirar el dinero. La conductora le pregunta dónde hay uno y el oficial le responde que hay uno a solo tres minutos del lugar.

Tras la difusión del video hubo indignación en redes sociales y tras ello, la Comisaría de Tlalnepantla informó que el elemento fue separado de su cargo y posteriormente destituido.