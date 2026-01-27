Evitan despojo de predio en Ecatepec; ya estaban limpiando el terreno

Seis personas fueron detenidas cuando intentaban llevar a cabo el despojo de un predio en la colonia Gustavo Baz Prada, Ecatepec, Estado de México (Edomex), quienes fueron presentadas ante la Fiscalía, Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo.

La detención se logró luego de que elementos de la Policía Municipal de Ecatepec recibieron el reporte de una alteración al orden en la calle Jorge Jiménez Cantú, donde vecinos informaron que un grupo de personas —cuatro hombres y dos mujeres— se había metido a limpiar un terreno baldío y que, al parecer, no eran los propietarios; sin embargo, al cuestionarlos sobre su presencia, comenzaron a agredirlos.

Los uniformados cuestionaron a las personas sobre si eran propietarias del predio, a lo que respondieron que solo habían acudido a limpiar el terreno; no obstante, los elementos de la Policía Municipal les indicaron que no podían permanecer en el lugar si no eran los dueños.

Detenidos por intento de despojo en Ecatepec

Intento de despojo en Ecatepec. Especial

En el sitio se presentó un masculino que afirmó ser hijo del propietario del predio baldío, quien señaló que las personas no contaban con autorización para estar en el interior.

Por estos hechos fueron detenidos Cyntia “N”, de 34 años; María Magdalena “N”, de 58 años; Adolfo “N”, de 48 años; Francisco “N”, de 45 años; Alfredo “N”, de 55 años, y Saúl “N”, de 40 años, quienes fueron trasladados al Ministerio Público especializado en materia de despojo.

*mvg*