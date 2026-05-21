¿Quinceañera a la vista? Anuncian Expo Mis Quince en Neza 2026

Para fortalecer la economía local, se llevará a cabo la Expo Mis Quince Neza 2026, en donde participarán más de 50 expositores que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios desde vestidos, pastelería, banquetes, salones de fiestas, academias de baile, servicios de cosmetología y muchos más, lo que ayudará también a ser realidad el sueño de jovencitas que sueñan con esta fiesta, pero sus padres no podían costarla.

Expo Mis Quince Neza 2026 Especial

Roberto Pérez Ortiz, titular de la Dirección de Relaciones Públicas de Nezahualcóyotl explicó que se realizará este 23 y 24 de mayo en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en la Avenida San Ángel, en la colonia Vicente Villada, y se espera superar las metas alcanzadas el año pasado para que los comercios de estos rubros se vean beneficiados y haya una derrama económica importante en la localidad.

Las fiestas de los XV años

Celebran fiesta de XV años en plena Fase 3, policías la suspenden

Señaló que las fiestas de XV años, son un evento único en la vida, históricamente muy esperado por miles de jovencitas, así como padres de familia, sin embargo, en muchas ocasiones, realizar este tipo de celebraciones resulta incosteable, pues en promedio tienen un costo que oscila entre los 50 mil y los 100 mil pesos para recibir al menos 100 invitados.

En ese sentido, destacó, en esta Expo Mis Quince, además de promover a decenas de expositores que ofrecerán sus productos y servicios para celebrar una fiesta de quince años, podrán encontrarlos a costos muy accesibles e incluso ofertas exclusivas para las personas que asistan, por lo que permitirá a padres de familia e incluso a los padrinos de la quinceañera ahorrar un poco en el gasto familiar.

A las adolescentes les celebran fiesta de XV años en México. Foto: Pexels

Precisó que en esta Expo podrán encontrar exhibiciones de vestidos para la ocasión, muestras de baile para elegir a la mejor academia de baile para la coreografía del vals de XV años, paquetes de fotografía y video, banquetes, salones de fiestas, servicios de maquillistas, estilistas y cosmetología, entre otros productos y servicios para hacer de este día una fecha inolvidable.

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