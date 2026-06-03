Alumnos del Conalep se enfrentan con policías municipales de Huixquilucan

Lo que supuestamente era una protesta para solicitar la destitución de la directora del Conalep 198, en la colonia San Juan Bautista en Huixquilucan, Estado de México, terminó en un enfrentamiento que dejó como saldo tres policías lesionados y tres estudiantes detenidos.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía, cuando los estudiantes llevaban a cabo una manifestación para exigir la destitución de la directora por varias irregulares dentro del plantel

Padres de familia aseguraron que la gresca se desató cuando arribaron los policías municipales de Huixquilucan, ante una solicitud de las autoridades del plantel por supuestos desmanes por parte de estudiantes que se encontraban amotinados.

Foto: Especial

La detención de un estudiante provocó que el resto de los alumnos se enfrentara contra los oficiales, las autoridades aseguraron que los jóvenes traían piedras y palos, por lo que tuvieron que solicitar refuerzos.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los policías que jaloneaban y hasta pateaban a algunos menores.

El ayuntamiento de Huixquilucan informó que iniciará una investigación ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, con el fin de determinar responsabilidades .

Mientras que tres estudiantes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes, en Tlalnepantla.