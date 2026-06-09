Edomex se suma a suspensión de clases por inauguración del Mundial

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México informó que el jueves 11 de junio se suspenderán las clases, medida que aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

Ello, como parte de las medidas de movilidad implementadas con motivo de la inauguración del Mundial 2026, que se espera que impacte a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Detalló que la suspensión de actividades aplica para instituciones de educación másica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

La SECTI precisó que la suspensión de actividades escolares será únicamente durante esta jornada, las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución educativa.

El gobierno del Estado de México afirmó que mantendrá informada a la comunidad educativa mexiquense para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades escolares, en beneficio de más de 4.3 millones de estudiantes de la entidad.