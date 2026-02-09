Edomex refuerza medidas sanitarias en escuelas; a partir de hoy cubrebocas obligatorio

Debido al alza en cuanto al número de casos de sarampión, el gobierno del Estado de México (Edomex) reforzó las medidas sanitarias en escuelas y decretó por medio de un comunicado, el uso obligatorio de cubrebocas en todos los planteles educativos de la entidad.

Además de la medida mencionada, se aplican otros filtros diarios y una campaña intensiva de vacunación para contener el brote, pues actualmente el estado lleva confirmados un total de 29 casos. Cabe mencionar que el Edomex se convierte en la tercera entidad en promover dicha medida.

El ordenamiento por parte de la Secretaría de Salud del Estado de México viene acompañado de una serie de recomendaciones extras dirigidas a autoridades educativas, directivos escolares y personal de salud.

¿Cuáles son las medidas que se tomarán?

De acuerdo al informe, la medida comienza este lunes 9 de febrero de 2026; aunado a esto, todos los planteles deberán instalar filtros sanitarios diarios en sus accesos, que incluyen la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida a cargo del personal designado.

En caso de detectar estudiantes con fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el protocolo exige aislarlos y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras.

Además, se solicita el registro diario de las actividades de los filtros y reporte de casos sospechosos a la Dirección de Epidemiología estatal, utilizando un formato estandarizado con datos del alumno, plantel y contacto de tutores.

La recomendación establece el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y para los alumnos de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física.

Se hace énfasis en la correcta colocación del cubrebocas, cubriendo nariz y boca. En casos sospechosos o con síntomas, se solicita reforzar el uso de cubrebocas y evitar la automedicación.

La Secretaría de Salud también instruyó a informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y el procedimiento a seguir ante la presencia de síntomas en los estudiantes, y establecer canales de comunicación directa con unidades de salud para capacitación, reporte y seguimiento de casos.

Entre las medidas complementarias, la autoridad sanitaria insiste en mantener ventilación adecuada en las aulas, promover el lavado de manos y fortalecer la higiene respiratoria.

La recomendación establece el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y para los alumnos de niveles que lo permitan.

Campaña de vacunación

Con el objetivo de contener el avance del brote, la entidad puso en marcha la Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión del 7 al 15 de febrero, periodo en el que se prevé la aplicación de alrededor de 400 mil dosis.

En total, se instalaron 450 puntos de vacunación en todo el estado, priorizando a niñas y niños menores de seis años, y a personas mayores de 18 años. Esta estrategia busca llegar a los grupos en mayor riesgo, especialmente menores de un año y adultos sin esquema completo.

