Municipios del Valle de México participan en jornada de simulacro
En la actividad hubo participación de inmuebles dedicados al servicio público, así como de empresas de materiales peligrosos
Con tiempos de entre 45 segundos a tres minutos, se llevó a cabo el desalojo de edificios públicos e incluso una gasera, en los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Tecámac, Ecatepec, Naucalpan y Atizapán, todos ellos en el Estado de México, al sonar la alerta sísmica dentro del Simulacro Regional en la Ciudad de México y la entidad mexiquense .
En punto de 11 de la mañana, en los altavoces establecidos a lo largo de la entidad, empezó a emitirse la alerta y en algunos celulares con la leyenda simulacro, con el fin de fortalecer la cultura de protección civil y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.
De acuerdo con el ayuntamiento de Naucalpan, lograron desalojar a 600 personas en 45 segundos.
Mientras Ecatepec logro evacuar a mil 960 personas del palacio municipal en un minuto con 58 segundos.
En Nezahualcóyotl participaron escuelas, oficinas gubernamentales y una gasera. En todos los municipios se busco que las personas conocieran los puntos de salida y de seguridad.
