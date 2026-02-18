Municipios del Valle de México participan en jornada de simulacro

Con tiempos de entre 45 segundos a tres minutos, se llevó a cabo el desalojo de edificios públicos e incluso una gasera, en los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Tecámac, Ecatepec, Naucalpan y Atizapán, todos ellos en el Estado de México, al sonar la alerta sísmica dentro del Simulacro Regional en la Ciudad de México y la entidad mexiquense .

En punto de 11 de la mañana, en los altavoces establecidos a lo largo de la entidad, empezó a emitirse la alerta y en algunos celulares con la leyenda simulacro, con el fin de fortalecer la cultura de protección civil y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

Foto: Especial

De acuerdo con el ayuntamiento de Naucalpan, lograron desalojar a 600 personas en 45 segundos.

Mientras Ecatepec logro evacuar a mil 960 personas del palacio municipal en un minuto con 58 segundos.

En Nezahualcóyotl participaron escuelas, oficinas gubernamentales y una gasera. En todos los municipios se busco que las personas conocieran los puntos de salida y de seguridad.

*DRR*