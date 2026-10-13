Ecatepec implementa operativo contra asaltos a transporte público 

Con el objetivo de inhibir delitos de alto impacto a bordo de transporte público y proteger la integridad de los motociclistas con el uso de equipo de seguridad, en Ecatepec se llevan a cabo los operativos “Transporte Seguro” y “Moto Segura” en la avenida Palomas.

Entre los primeros resultados destacó que, solo en esa vialidad, 15 unidades fueron remitidas al depósito municipal por no portar casco de seguridad ni licencia.

En el despliegue operativo participaron elementos del Sector 13, Tránsito, Prevención del Delito, Unidad Canina, Grupo de Operaciones Especiales y Fuerza de Tarea Marina.

En la intervención se realizó un filtro de seguridad a 15 combis de transporte público, posteriormente se solicitó a los hombres descender para una revisión con el fin de detectar sustancias prohibidas o armas de fuego, acción que estuvo a cargo de la Unidad Canina.

Foto: Especial

Mientras que el personal de Prevención del Delito abordó las unidades de transporte para preguntar a las pasajeras si tenían algún riesgo en sus traslados, además de informar sobre el uso de la aplicación Red Violeta que pueden descargar en sus dispositivos móviles para contar con acompañamiento virtual al viajar en transporte o en vía pública, así como pedir intervención policial.

Asimismo, se informó que adicionalmente, elementos de Tránsito pusieron en marcha el operativo “Moto Segura” que no tiene fines recaudatorios, sino que busca promover el respeto al reglamento y proteger la integridad de las personas, ya que no hay cobro por arrastre y custodia, solo pagan infracción.

El gobierno municipal destacó la importancia de dichos operativos en esa avenida, ya que por ella circulan cientos de motociclistas de las colonias La Veleta, Llano de los Báez, Jardines de los Báez, 19 de septiembre, Colonial de Ecatepec y Vivienda del Taxista y se registran numerosas faltas al reglamento vial.

Finalmente, se informó que con estas acciones también se busca prevenir actos violentos y delitos, ya que muchos se cometen a bordo de motocicletas e inhibir faltas administrativas abordo del transporte público, con presencia policial disuasiva y proximidad social.