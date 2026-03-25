Ecatepec inicia campaña de estímulos fiscales para regularizar propiedades

El gobierno de Ecatepec, Estado de México, anunció una campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra, a fin de que puedan tener certeza jurídica de sus propiedades.

Se informó que los integrantes del Ayuntamiento aprobaron, en la octava sesión de Cabildo, celebrada el pasado 12 de marzo, la campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y Registro Agrario Nacional (RAN), para el ejercicio fiscal 2026.

Óscar González Morán, subdirector de Tenencia de la Tierra de Desarrollo Urbano de Ecatepec, informó que las propiedades con valor menor a un millón 65 mil pesos si pagan el impuesto predial 2025 y 2026, habrá bonificación del 100 por ciento para años anteriores, multas, recargos y demás accesorios.

Es importante recalcar que es para casa habitación, no debe contar con comercio alguno”, aclaró.

Agregó que las propiedades con valor de más de un millón 65 mil pesos y hasta tres millones de pesos, también pagarán el impuesto predial 2025 y 2026, el descuento será de 50 por ciento para años anteriores, multas, recargos y demás accesorios.

En el caso de propiedades de más de tres millones de pesos y hasta seis millones, pagarán también 2025 y 2026, pero la bonificación será de 30 por ciento para años anteriores, multas, recargos y demás accesorios.

El subdirector de Tenencia de la Tierra subrayó que las propiedades que rebasan el millón 65 mil pesos y hasta los seis millones de pesos pueden contar con un local comercial, pero no debe exceder los 50 metros.

Sostuvo que en Cabildo también se aprobaron bonificaciones para el traslado de dominio, por lo que las propiedades que tienen valor por debajo de un millón 65 mil pesos estarán exentas, incluso de recargos.

No pagaran absolutamente nada”.

Aquellas propiedades que tienen valor de un millón 65 mil pesos a tres millones de pesos, en traslado de dominio tendrán descuento del 50 por ciento y las propiedades con valor de tres millones de pesos a seis millones de pesos el descuento en este rubro será solo del 30 por ciento.

Refirió que aquellas personas que tienen una propiedad con valor por debajo de un millón 65 mil pesos tendrán bonificación de 80 por ciento del costo de expedición de certificación de clave y valor catastral, no adeudo de impuesto predial y de no adeudo de aportación de mejoras.

Por ello, invitó a los ciudadanos a que acudan a la presidencia municipal para aprovechar la campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra, porque su propiedad va a tener garantía jurídica para “ustedes y toda su familia”.

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