Evitan despojo en Ecatepec, Edomex, y detienen a nueve

Nueve personas fueron detenidas cuando intentaban despojar a una mujer de un predio en la colonia Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

La detención se registró cuando elementos del Sector 14 y de la Policía Metropolitana, en la avenida Nacional, en Santa María Chiconautla, fueron interceptados por una mujer que solicitaba apoyo, al referir que varias personas ingresaron a su propiedad, la cual acreditó con documentos.

Sospechosos a la Fiscalía

Por este motivo, intervinieron los uniformados y ubicaron en el interior del predio a nueve personas con diversas herramientas, quienes los recibieron a golpes, por lo que los sospechosos fueron sometidos y asegurados.

Policías municipales y personal de Marina implementaron un dispositivo de seguridad para el traslado de Eduardo Esteban “N”, Gilberto “N”, Alfredo “N”, Víctor Manuel “N”, Rodrigo “N”, Cristian “N”, Gil “N”, Dania Monserrat “N” y Rubén “N” a la Fiscalía Especializada, donde se definirá su situación jurídica.

¿Cómo denunciar despojo en Ecatepec?

Acudir al Ministerio Público (FGJEM)

Puedes presentar la denuncia en:

Fiscalía Regional de Ecatepec

Cualquier Agencia del Ministerio Público del Edomex

Pre-denuncia en línea de la Fiscalía del Edomex (sirve para adelantar el trámite, pero debe ratificarse presencialmente)

Documentos que debes llevar

Identificación oficial

Escrituras, contrato de compra-venta , constancia ejidal o documentos que acrediten posesión

Recibos de predial, agua o luz

Fotografías o videos del inmueble

Testigos (si los hay)

Qué debe contener la denuncia

Fecha y forma en que ocurrió el despojo

Cómo ingresaron (violencia, amenazas, engaño, falsificación, etc.)

Quiénes participaron (si son conocidos)

Daños ocasionados

¿Cómo se castiga el delito de despojo en Edomex?

Desde la reforma al Código Penal del Estado de México, el despojo se castiga con:

Penas actuales:

Hasta 25 años y 6 meses de prisión

Multa de hasta 1,500 días

Agravantes (cuando la pena aumenta):

Si hay violencia física o amenazas

Si participan grupos organizados

Si la víctima es:

Mujer

Adulto mayor

Menor de edad

Persona con discapacidad

Si hay falsificación de documentos

Si participa un servidor público o notario

Estas sanciones convierten al despojo en uno de los delitos patrimoniales más severamente castigados en el Edomex.

