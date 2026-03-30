Doña Carlota sigue recluida en el penal de Huitzilzingo; no le han colocado el brazalete

A 13 días de que un juez cambiara la medida cautelar para que Carlota Alfaro pudiera seguir su proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa desde su domicilio, por su edad y estado de salud, hasta el momento no ha abandonado el penal de Huitzilzingo, donde se encuentra internada desde hace casi un año.

Arturo Alfaro, hijo de la procesada, explicó que el 17 de marzo se celebró la audiencia de revisión dentro de la Causa Penal 320/2025, derivada del Juicio de Amparo 2063/2025, mediante el cual la Jueza Sexta de Distrito con sede en Nezahualcóyotl concedió la protección federal.

Con ello, el Juez de Control decretó la modificación de la medida cautelar, pasando de prisión preventiva oficiosa en el centro de reinserción social de Chalco a prisión domiciliaria.

Requisitos cumplidos para el cambio de medida

Entre las condiciones impuestas, se estableció el pago de una garantía económica por 250 mil pesos, la cual, según la familia, fue cubierta el 19 de marzo.

También se solicitó acreditar la inexistencia de un pasaporte vigente, requisito que aseguran fue cumplido mediante oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Brazalete electrónico retrasa excarcelación

Otra de las medidas fue la colocación de un brazalete electrónico, a cargo del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA), instancia que ya habría realizado visitas, supervisión del domicilio y pruebas de comunicación.

Sin embargo, según el comunicado familiar, la dependencia no ha colocado el dispositivo, lo que ha impedido la excarcelación de Carlota Alfaro para que cumpla con la prisión domiciliaria.

Hasta ahora, no existe una fecha definida para que la imputada continúe su proceso desde su hogar, pese a que, de acuerdo con su familia, su estado de salud se ha deteriorado.

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