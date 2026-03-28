Detienen a joven relacionada con homicidio cometido en Chalco

Una joven de 24 años fue detenida en el municipio de Chalco, Estado de México, ya que estaría relacionada con el homicidio de un hombre, el cual se cometió en la colonia Los Héroes Chalco, también le aseguraron varias dosis de drogas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron los encargados de detener a la mujer, quien fue acusada de cometer los delitos de portación de arma prohibida y contra la salud.

“En el marco de la aplicación de acciones operativas propias del Mando Unificado Zona Oriente, en el conjunto habitacional Los Héroes Chalco, se registró la presencia de una persona sin vida, al parecer por disparos de arma de fuego; enseguida, los oficiales descendieron de la unidad para realizar las labores pertinentes”, informó la SSEM.

Los policías estatales se percataron que en la zona una mujer actuaba de manera evasiva, por se motivo solicitaron realizarla una revisión preventiva, sobre todo a la mochila y maleta que portaba.

Los policías le aseguraron:

18 bolsas plástico con marihuana

39 empaques con posible cocaína

25 con una sustancia cristalina similar al cristal

Dos celulares

Dinero en efectivo

Un par de chalecos

Unos lentes tácticos

Tres porta cargadores

Dos portafusiles

Una carcasa para arma

Un objeto de plástico con las características similares a una pistola

Una báscula gramera

Yadira “N”, de 24 años de edad, fue trasladada a la agencia del Ministerio Público (MP) correspondiente, en donde se esclarecerá su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer podría pertenecer a un grupo criminal con orígenes en la Ciudad de México, que supuestamente estaría relacionado con la muerte de la persona antes mencionada, por lo que las diligencias continuarán”.

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