Colectivos realizan jornada de búsqueda en Tepotzotlán

Ni el cansancio o los climas extremos detiene a las madres buscadoras, quienes lo mismo excavan en cerros y tiraderos, revisan canales o entregan volantes con las fichas de búsqueda de sus hijos y familiares, quienes desaparecieron en la zona de Tepotzotlán y Cuautitlán, en el Estado de México.

En esta ocasión, en coordinación con Comisión de Búsquedas de Personas del Estado de México, se dieron cita en Tepotzotlán, para buscar José López Ornelas, Luis Alberto Cano Rodriguez, Miguel Diego Calixto, Diego Alexander Ortega Velázquez, Carlos Paredes Gamboa, Jovani de Jesús Sánchez García, entre otros.

En esta ocasión contaban con 28 boletines de hombres y mujeres que salieron de sus hogares y trabajos, pero ya no se supo nada de ellos; en algunos casos, la última vez que se les vio fue hace más de dos años, pero aseguran que no hay avances para dar con ellos.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Por lo que el colectivo Lirios Buscadores colocaron las fichas de búsqueda en varios puntos, una de ellas fue la correspondiente a Carlos Chávez, quien desapareció el 17 de febrero del 2025, su familia asegura que no hay avances para dar con su paradero, luego de que saliera a cortarse el cabello junto con un amigo, pero éste no ha sido investigado ni ha declarado que pasó.

Llevamos tiempo y no hay avance en la fiscalía hasta que nos unimos al colectivo. Ha sido muy desgastante visitar hospitales, semefos, búsquedas en campo, han muchas búsquedas y ha sido muy desgastante y hasta la fecha no tenemos respuesta”, dijo uno de sus familiares.

Los integrantes del colectivo, que llevaban playeras blancas con fotografías de sus seres queridos, colocaron en postes y paredes volantes, también entregaron algunos a personas que pasaban por la zona para que los ayuden a encontrarlos.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Entre ellos estaba Alejandra, familiar de Julio Cárdenas, a quien no han vuelto a ver desde el 6 de junio.

Él me comentó que iba a una cita de trabajo, lo citaron, se subió una persona con él y lo llevó a Villa Nicolás Romero y ya no regresó, al día de hoy no sabemos nada de él. Ya van a ser 10 meses y no hay avances en la fiscalía, no han podido identificar a la persona que se subió con él, entonces estamos haciendo la difusión, porque aparentemente se le vio en esta zona”, narró Alejandra

Aunque cansadas, aseguran que no cesarán en la búsqueda hasta encontrar vivos a sus familiares o con algún indicio que los lleve hasta donde están.

*DRR*