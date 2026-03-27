Cae el 'Comandante Galindo', presunto líder del CJNG en Edomex

Fuerzas de seguridad en el Estado de México detuvieron a Ramiro "N" alias "Comandante Galindo" presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el destacado operativo donde intervinieron elementos federales se realizó en el municipio de Malinalco.

Detenido Especial

Ramiro N es señalado de cometer delitos de alto impacto, como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, secuestro y trata de personas entre otros.

Operativa Delta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que este sujeto sería líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta” perteneciente a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco y cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

Otros delitos por los que es investigado tienen que ver con venta de narcóticos.