Cae el 'Comandante Galindo', presunto líder del CJNG en Edomex
Ramiro N es señalado de cometer delitos de alto impacto, como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, secuestro y trata de personas entre otros.
Fuerzas de seguridad en el Estado de México detuvieron a Ramiro "N" alias "Comandante Galindo" presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el destacado operativo donde intervinieron elementos federales se realizó en el municipio de Malinalco.
Ramiro N es señalado de cometer delitos de alto impacto, como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, secuestro y trata de personas entre otros.
Operativa Delta
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que este sujeto sería líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta” perteneciente a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco y cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.
Otros delitos por los que es investigado tienen que ver con venta de narcóticos.