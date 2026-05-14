¿Los reconoces? Asaltantes pagan con efectivo a taxi de app para no ser ubicados

Un grupo de dos hombres y dos mujeres fueron exhibidos tras perpetrar un asalto a un taxista de aplicación en el Estado de México. Los maleantes solicitaron el servicio en la aplicación el cual inició en la estación Cuautitlán del Tren Suburbano y se supone se dirigiría a San Bartolo en Teoloyucan.

Las y los asaltantes

Sin embargo, a mitad del camino, uno de los sujetos comenzó a amagar al taxista, le ordenó que se bajara, mientras el otro sacó un arma de fuego para que viera que la amenaza iba en serio.

La ruta

El taxista detalló que todo inició el pasado 10 de mayo a las 8:40 de la noche, 15 minutos después comenzó la pesadilla.

Modus Operandi

Engañaron al conductor, su modus operandi fue pagar en efectivo para que sus datos bancarios no quedaran registrados en la aplicación.

La cámara de seguridad del taxi grabó los rostros de todos, las dos mujeres y los dos hombres. La víctima aseguró que todos iban armados y en la grabación se escucha también cómo todos le gritan que se baje de la unidad.

Lo bajaron del auto y dejaron sin nada

El conductor del taxi fue bajado en medio de la nada, sin celular, sin dinero y sin su unidad que es su herramienta de trabajo. Horas después el taxi fue localizado en Tultepec, a más de 14 kilómetros de donde lo bajaron los asaltantes.

Hasta ahora no hay ningún detenido. Si los reconoces ¡Denúncialos!

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