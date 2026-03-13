Capturan a dos por cambiar chapa de puerta para apropiarse de vivienda

Dos personas fueron detenidas en el municipio de Zumpango, Estado de México, ya que una mujer denunció que la despojaron de su vivienda, hasta cambiaron la chapa de la puerta principal para no dejarla ingresar.

La captura de Luis Alberto "N" y Sirenia “N” estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación a la Policía Municipal, a ambos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de despojo.

En la investigación se estableció que el pasado 8 de marzo, cuando policías municipales patrullaban la zona en la que se localiza la vivienda, fueron alertados por la presencia de ambas personas que cambiaban la cerradura de una vivienda de la que no son dueños.

Al llegar al lugar, los agentes de seguridad municipal encontraron a la víctima quien indicó ser la propietaria del inmueble y refirió haber dejado cerrado su domicilio, pero al regresar, encontró a los investigados en el patio de su inmueble con sus pertenencias, además de que habrían cambiado la cerradura y ocupado la vivienda.

Continúa operación restitución

Los policías municipales inspeccionaron la vivienda y encontraron a Luis Alberto "N" y Sirenia "N" y procedieron con su detención, además fueron llevados ante el Ministerio Público correspondiente.

Conforme avanzó la investigación, fue posible corroborar la participación de los detenidos en el delito de despojo en agravio de una víctima, por lo que terminaron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, en donde un juez determinará su situación legal.

La fiscalía mexiquense añadió que, para combatir los delitos de despojo y daño a la propiedad, gracias a la Operación Restitución se han asegurado mil 695 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad; de todos ellos, 947 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

También se consiguió la detención de 400 personas relacionadas con estos delitos, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante los jueces de la entidad.

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