Denuncian muerte de perritos por violencia e indiferencia de autoridades de Jilotepec, Edomex

La muerte de varios perritos en el municipio de Jilotepec, Estado de México, ha generado una ola de indignación entre ciudadanos, activistas y defensores de los derechos animales, quienes denuncian un contexto de violencia, abandono e indiferencia por parte de las autoridades encabezadas por el presidente municipal Rodolfo Noguez, militante del PRI.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, los animales han sido víctimas de maltrato, abandono y falta de atención médica, sin que exista una respuesta efectiva por parte del gobierno local para atender esta problemática.

Vecinos aseguran que no existen campañas de esterilización, programas de rescate, atención veterinaria ni protocolos claros para actuar ante denuncias de violencia contra animales.

La molestia se intensificó luego de que ciudadanos señalaran que, mientras los perritos continúan muriendo, el gobierno municipal destina recursos públicos a eventos y actividades consideradas superficiales, dejando de lado acciones urgentes en materia de bienestar animal. Esta situación ha sido calificada por activistas como una forma de violencia institucional, al permitir que el maltrato y la negligencia continúen sin consecuencias.

Diversas organizaciones y ciudadanos exigen al Ayuntamiento de Jilotepec y al Gobierno del Estado de México, una intervención inmediata, así como la asignación de presupuesto específico para protección animal y la implementación de políticas públicas que garanticen la vida y el bienestar de los animales en el municipio.

Asimismo, recordaron que el maltrato animal está tipificado como delito y la omisión de las autoridades para prevenirlo y sancionarlo puede derivar en responsabilidades administrativas y legales.

Activistas y defensores de los derechos animales denuncian violencia, abandono e indiferencia por parte de las autoridades Foto: Raquel Parra G.

JCS