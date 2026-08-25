Denuncian envenenamiento de perros en San Buenaventura, Ixtapaluca; investigan crueldad animal

Al menos dos perros en situación de calle han muerto tras consumir alimento envenenado colocado intencionalmente en vialidades del fraccionamiento San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca.

Colectivos de protección animal difundieron alertas en redes sociales para advertir a los habitantes de la zona y exigir la captura de quienes colocaron los insumos tóxicos.

“Por favor si alguien tiene datos de quién está envenenando perritos entre Lagos y Caminos o el área de San Buena, favor de contactarme; este perrito hace rato comentan se convulsionó y murió en la calle de Caminos en San Buenaventura Ixtapaluca”, publicó la usuaria de Facebook identificada como Merrys Perrys, quien confirmó un segundo canino muerto en las mismas condiciones.

Colectivos animalistas comenzaron a difundir publicaciones en redes sociales. Especial

Operativo municipal y coordinaciones con fiscalía

Tras las denuncias ciudadanas, personal de la Dirección de Desarrollo Territorial Urbano y Medio Ambiente de Ixtapaluca (DTUMA) inició recorridos de inspección en las calles aledañas para retirar posibles cebos o alimento infectado de la vía pública, además de solicitar a los vecinos facilitar grabaciones de cámaras de videovigilancia particulares.

Carlo Humberto Navarro, titular de la DTUMA, confirmó las acciones de atención:

“Hemos recibido la denuncia de vecinos de este fraccionamiento de San Buenaventura, ya estamos trabajando en ello y estamos tocando base con la Fiscalía General de Justicia y Propaem para actuar en contra de quien les haga daño a cualquier ser sintiente”, afirmó el funcionario.

El incidente ocurre días después de que las autoridades municipales ejecutaran un operativo en la misma unidad habitacional para rescatar a perros y gatos que permanecían en condiciones de abandono en un espacio público acondicionado como albergue.