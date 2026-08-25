Por segundo año, reconocen gestión presupuestal de Chalco

Por segundo año consecutivo, el municipio de Chalco, Estado de México, se hizo acreedor al primer lugar en el programa Verificación del Presupuesto Basado en Resultados.

Al recibir el premio a la Gestión Municipal, la presidenta Abigail Sánchez explicó que con este estándar en el presupuesto se garantiza que cada peso de la administración esté programado y presupuestado de acuerdo con la normativa.

“Trabajamos para que todos los recursos del pueblo sean para el pueblo", afirmó Sánchez durante la Ceremonia del 53 Aniversario del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, entidad dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que reconoce las administraciones públicas municipales por su desempeño.

En tanto, se detalló que el programa Verificación del Presupuesto Basado en Resultados consiste en cuidar que lo presupuestado tenga un valor público, enfocado en el bienestar de la ciudadanía y se coordina con la Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Administración, para que todos los insumos y recursos utilizados en cumplir las metas, sean transparentes y se enfoquen en el resultado.

Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, aseguró los presidentes municipales son quienes lidian todos los días con los problemas cotidianos de la ciudadanía, por ello hay que reconocerles su labor, ya que los cargos pasan, pero las acciones son las que se quedan.

Destacó que quienes reciben el premio es porque han hecho las cosas bien y por lo que han dejado para sus comunidades, mostrando que, desde lo local, se pueden hacer grandes transformaciones.

Con el proyecto Verificación del Presupuesto Basado en Resultados, el gobierno de Chalco recibió el reconocimiento y medalla de primer lugar.