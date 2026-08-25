Explosión de polvorín en Tultepec sacude a La Saucera

Dos explosiones se registraron en la zona de polvorines denominado la Saucera, en el municipio de Tultepec, Estado de México, considerado la capital de la pirotecnia.

Protección Civil del Estado de México, a través de las redes sociales, informó que se encuentran laborando en la zona a donde trabajan cuerpos de emergencia, autoridades municipales y estatales para controlar la situación y mantener las condiciones de seguridad en la zona.

Las autoridades recomendaron a la población a no acercarse al lugar y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia, en los primeros reportes se informó que solo hubo daños materiales.

Cabe señalar que durante agosto, previo a las festividades del 15 de septiembre, los talleres de pirotecnia laboran a marcha forzada, por lo que se incrementan los accidentes.

Tan sólo la semana pasada, en el municipio en Texcoco, se registró la explosión de un polvorín en la zona de Los Reyes San Salvador.

De acuerdo con el gobierno municipal, el incidente ocurrió en una zona alejada de viviendas, por lo que no se reportan personas lesionadas. Personal de emergencia acordonó el lugar para realizar labores de inspección y mitigación, las cuales concluyeron la con la clausura del taller.