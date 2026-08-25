Seis empresas de transporte están al borde del colapso en Chalco; amagan con bloqueos

En riesgo de colapsarse se encuentran seis empresas de transporte que prestan servicio en la zona suroriente del Estado de México, pues con la entrada en funcionamiento del trolebús Chalco-Santa Martha han tenido pérdidas de más de 510 millones de pesos y alrededor de cuatro mil choferes se han visto afectados.

Los representantes de las empresas Santa María Aztahuacán y Anexas, Corporación Troncal de Autotransporte de Oriente, Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco; Transporte Chalco 36; Autobuses Valle de Chalco; Sitios Unidos y Rutas del Distrito de Valle de Xico señalaron que cuando se planteó el proyecto del trolebús, se les hizo saber que las rutas que tenían incidencia en el recorrido serían consideradas dentro del proceso de modernización.

Muchos choferes han decidido renunciar e irse a buscar trabajo Ángeles Velasco

Juan Mendoza, representante Legal de TROLEMEX, conformada por las seis rutas explicó que sin embargo han pasado 15 meses desde la puesta en funcionamiento de dicho transporte y no han sido tomados en cuenta.

Por el contrario, les ha causado afectaciones y pérdidas millonarias “Por ejemplo autobuses Valle de Chalco son 13 millones que ha dejado de percibir, autobuses México Santa María Aztahuacan y Anexas 178 millones; Corporación Troncal de Autotransporte 32 millones, Servicios Aviación colonias del Vaso de Texcoco 158 millones; Transporte chaco 36, 121 millones, sitios unidos en rutas del Distrito de valle de Xico 7 millones.

De no haber una respuesta de las autoridades, iniciaran movilizaciones y bloqueos. Ángeles Velasco

Ante la entrada en operación del trolebús, también se desplomó el número de usuarios que utilizaban sus unidades que recorren la misma ruta

“Con relación con los usuarios dejados de atender un total de 32 millones de usuarios que han dejado transportar en estos 15 meses … En relación al número de unidades son cerca de más de mil 500 unidades aproximadamente… y de los operadores estamos hablando de cerca de cuatro mil” abundó.

Incluso en rutas como Autobuses Santa María Aztahuacán, una de las más afectadas, pues su ruta corre paralelamente al del trolebús, sus conductores han tenido que irse turnando para poder prestar el servicio

La autoridad hizo que en su momento nosotros creyéramos en ellos que nos iba a dar la inclusión al sistema, el cual se ha llevado en promesas, reunión tras reunión, y nos dicen que ya están para que puedan participar, nos piden requisitos… llevamos 15 meses sin tener acceso a nada”, apuntó Alejandro García, representante de Autobús México Santa María Aztahuacan

Aseguran que la situación se está volviendo inoperante, pues cuando hace unos meses los camiones salían de las bases llenos, ahora lo hacen con 10 a 15 pasajeros “Nos ha afectado un 70 por ciento porque la mayoría de los operadores nos hemos quedado sin trabajo, en que aspecto, de que ya no tenemos el mismo ingreso o ya no captamos y usuarios como antes, pues lamentablemente hemos dejado de trabajar las unidades por lo mismo de que no teneos ganancias”, comentó Alfonso Salas, chofer servicios de Aviación

Lo que ha provocado que muchos choferes hayan decidido renunciar e irse a buscar trabajo en otras empresas, explicó Edgar Gutiérrez, operador de corporación troncal

Ante ello, exigen que las autoridades cumplan con lo acordado, de que las seis rutas participarían en la prestación del servicio del trolebús, pues todas las rutas que por décadas han prestado el servicio en la zona, ahora han sido relegadas y están a punto de colapsar

Por lo que advirtieron que, de no haber una respuesta de las autoridades para incluirlos en el sistema masivo de transporte, iniciaran movilizaciones y bloqueos.