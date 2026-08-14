Rescatan a 63 perros víctimas de maltrato en supuesto refugio de Coahuila

Un nuevo caso de maltrato sacudió a la región centro de Coahuila, donde fueron rescatados por autoridades estatales 63 perros, quienes se encontraban en una supuesta asociación de protección animal en el municipio de Castaños.

Aniela Flores, directora del Centro de Bienestar Animal de Monclova, informó que llegaron veterinarios de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) a revisar los animales, quienes se encontraban en pésimas condiciones dentro de la Fundación Frichem.

Destacó que los lomitos se encuentran en estado de desnutrición, unos más avanzados que otros, luego de la revisión médica a la que fueron sometidos, aunado a la presencia de garrapatas y otras enfermedades que pueden representar un riesgo para su salud.

Destacó que se están haciendo pruebas de laboratorio y pruebas clínicas para conocer a fondo su estado de salud.

Asimismo, subrayó que se requiere mucho apoyo, ya que al momento cuentan con solo dos veterinarios que acaban de llegar para sumarse a la revisión médica y dos más del Centro de Bienestar Animal de Monclova.

Aniela Flores manifestó que están analizando si se puede atender a los 63 que fueron rescatados de la fundación.