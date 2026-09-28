Crisis hídrica en Chimalhuacán: vecinos exigen plan de abastecimiento ante suspensión por rehabilitación de pozos

Cientos de familias en Chimalhuacán, municipio gobernado por Xóchitl Flores Jiménez, denunciaron una severa problemática de desabasto de agua debido a la falta de mantenimiento en los pozos durante más de cinco años. La situación, señalan, afecta de manera directa a diversos barrios originarios y comunidades de la demarcación.

Entre las zonas con suspensiones prolongadas del suministro se encuentran los barrios de Hojalateros, Curtidores, Fundidores, Ebanistas, Plateros, Alfareros, Transportistas, Vidrieros, Tejedores, Talabarteros y Tlatel Xochitenco.

Ante este panorama, comisiones de habitantes y representantes del Movimiento Antorchista del Estado de México acudieron a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para demandar una solución a la problemática que afecta a la comunidad de Los Olivos y al Pozo 304. Durante la reunión, la CAEM informó que los trabajos de rehabilitación del Pozo 304 (TX Las Palmas) podrían ocasionar la suspensión del servicio hasta por tres meses.

Por ello, los vecinos exigen a las autoridades establecer un plan claro de abastecimiento que garantice el acceso al agua durante dicho periodo, así como reforzar la vigilancia y transparentar el manejo del recurso. Derivado de estas peticiones, la dependencia canalizó la demanda al ODAPAS de Chimalhuacán para realizar una inspección en campo y definir mecanismos de suministro para las familias afectadas.

Los vecinos de la demarcación han señalado que el desabasto de agua es constante y exigen a la presidenta municipal estrategias que pongan fin a esta problemática.