Reforzamiento del Colector Teotongo mitigará inundaciones en La Paz e Iztapalapa

Con la finalidad de evitar afectaciones durante la temporada de lluvias en la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes la Paz, se reforzará el Colector Teotongo, obra que fortalecerá la infraestructura hidráulica que tendrá una inversión de 350 millones de pesos.

Durante un recorrido del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; las alcaldesas de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz; de La Paz, Martha Guerrero Sánchez; Roberto Capuano, director del Proyecto Sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de México, supervisaron uno de los tres tramos en donde iniciaron los trabajos para la construcción de la obra del reforzamiento colector.

Se informó que esta obra forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, que incluye a 10 municipios, entre éstos a La Paz , cuyo compromiso es mitigar el impacto de las lluvias a los habitantes de las zonas limítrofes de La Paz e Iztapalapa.

Obras beneficiara al Metro

Guerrero Sánchez mencionó que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, permite impulsar proyectos estratégicos en beneficio de la zona.

“Con esta obra, que se concluirá en mayo, se pretende desalojar las aguas pluviales para evitar las inundaciones recurrentes en dicha zona limítrofe”, añadió.

El coordinador de Obras por Administración y Maquinaria de la Dirección de Obras Públicas, Martín Cerecer Flores, informó que dicha obra, que representará una inversión de 350 millones de pesos, beneficiará a los habitantes de colonias de La Paz, como Fraccionamiento Floresta, Valle de los Reyes, Unidad Tepozanes, Cabecera Municipal, así como a la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz.

Esta obra está proyectada para captar los escurrimientos de aguas provenientes de la sierra de Santa Catarina, de la alcaldía Iztapalapa.

Adecuaciones viales

Dijo que el objetivo de la obra Reforzamiento del Colector Teotongo es trasladar las aguas pluviales al vaso regulador de El Salado, ubicado a un costado del Metro Acatitla. La construcción de esta obra, indicó, afectará la avenida Generalísimo Morelos, a la altura del metro de Santa Marta, donde se registran los escurrimientos que llegan hacia dichas colonias.

Cerecer Flores informó que se cerrará esta vialidad, por lo que será necesario utilizar las avenidas Pantitlán, Texcoco, Paseo del Tepozán y Las Torres; esta última se conecta con vialidades que llevan al municipio de Nezahualcóyotl.

“En el Municipio de La Paz, temporalmente algunas avenidas y calles se utilizarán solo para tránsito local y transporte público, mientras que la avenida Paseo del Tepozán se utilizará para tránsito pesado, esto procediendo de la avenida Puebla Norte”.

Finalmente, mencionó que los tres tramos que comprende la obra se trabajarán simultáneamente, para terminarla en mayo, antes de que inicie la temporada de lluvias.

