Clausuran obras en municipios del Edomex por tala ilegal de árboles

Por cometer diversos delitos ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras que se realizaban en dos municipios del Estado de México, en los que se denunció que se realizaban operaciones que afectaban los ecosistemas forestales, además del procesamiento de madera talada ilegalmente.

De acuerdo con la Profepa, tras las inspecciones en los lugares señalados en denuncias populares, se clausuraron dos predios en Jilotzingo, así como de un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales Almoloya del Río, además del aseguramiento precautorio de madera y maquinaria.

Inspección en paraje “El Jazmín”

Luego de recibir una denuncia por presuntos delitos ambientales, personal de la Profepa inspeccionó un predio ubicado en un paraje conocido como “El Jazmín”, en la comunidad de Rancho Blanco.

Foto: Especial

Se detectó que en una superficie de 15 hectáreas se llevaban a cabo obras, la zona estaba conformada por pastizal surgido a partir de la deforestación, así como árboles de encino; en la denuncia se advirtió sobre el presunto derribo de árboles, además de realizar el cambio de uso de suelo para abrir un camino con el uso de maquinaria pesada.

Al momento de la visita, las personas presentes en el lugar no atendieron la diligencia ni permitieron verificar la existencia de la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.

Por esa situación, la Profepa impuso la clausura temporal total de las obras, en la que se colocaron sellos de clausura en el acceso principal.

Construcción irregular de vivienda

La otra inspección se realizó en un predio ubicado en la localidad de Santa María Mazatla, del mismo municipio, en donde se encontró que se realizaban trabajos para abrir una brecha, así como la construcción de un terraplén para edificar una vivienda.

La Profepa dará seguimiento a los procedimientos administrativos que se instaurarán en los tres casos Foto: Especial

Los trabajos se realizaban en una superficie de tres mil metros cuadrados, para realizarlos se removieron ejemplares de encino mediante el uso de maquinaria pesada.

Al no acreditarse la autorización correspondiente emitida por la Semarnat para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría impuso la clausura total temporal de las obras y actividades mediante la colocación de sellos de clausura, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades que resulten procedentes”.

Procesamiento ilegal de madera

Mientras que el 10 de junio se realizó una inspección a un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales ubicado Almoloya del Río.

Sin embargo, los responsables del establecimiento no acreditaron contar con la autorización correspondiente para operar dicho centro, tampoco fue posible que demostraran que la madera fue talada legalmente.

La Profepa dará seguimiento a los procedimientos administrativos que se instaurarán en los tres casos Foto: Especial

Por dichas irregularidades, se estableció la clausura total temporal del centro de almacenamiento y transformación denominado “Daniel Martínez Alvarado”, también se aseguró madera en rollo, madera en escuadría y diversa maquinaria utilizada en las actividades del establecimiento, la cual quedó bajo depósito en las instalaciones del propio aserradero.