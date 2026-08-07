¡Policía héroe! Rescata y reanima a pequeñito que cayó a un lago en Edomex

Un pequeñito de apenas 3 años de edad cayó al agua de un lago en Teotihuacán, Estado de México. El menor incluso ya no respiraba, estaba inconsciente. Sin pensarlo el agente Edgar Domínguez Hernández, del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo rescató de inmediato.

Con el niño ya tendido en el pasto, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el oficial y las demás personas que estaban ahí no dejaban de hablarle para animarlo.

"¡Respira, respira... llora, llora!, hijo cómo estás", le repetían una y otra vez, el policía héroe y las personas que lo rodeaban, con la esperanza de que reaccionara.



¡Jala el aire, ¡Jala el aire, respira!

Fueron segundos de enorme tensión. Finalmente, el esfuerzo dio resultado: el niño volvió a respirar y comenzó a llorar, una señal que llenó de alivio a todos los presentes y aplaudieron emocionados.

La rápida intervención del agente fue clave para salvarle la vida al menor, se demostró una vez más la importancia de actuar de inmediato cuando ocurre una emergencia de este tipo.

¿Qué hacer si una persona se está ahogando?

El adorable niño bombero que apaga incendios y hace RCP

Lo primero es sacar a la persona del agua, pero únicamente si puedes hacerlo sin poner en riesgo tu propia vida. De inmediato hay que llamar al 911 o pedir a alguien que solicite una ambulancia. Una vez fuera del agua, revisa si responde y si respira con normalidad. Si no respira, es momento de iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegan los servicios de emergencia.

¿Cómo hacer RCP a un niño?

Canciones que te ayudarán a aplicar RCP. Foto: Canva.

Coloca al menor boca arriba sobre una superficie firme. Después realiza 30 compresiones en el centro del pecho, presionando aproximadamente un tercio de la profundidad del tórax y manteniendo un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Si sabes cómo hacerlo, da 2 respiraciones de rescate, procurando que el pecho se eleve. Continúa alternando 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que el niño vuelva a respirar, llegue el personal médico o ya no puedas continuar.

Primeros auxilios después del rescate

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios Foto: Especial

Si la persona recupera la respiración, colócala de lado en la posición de recuperación para mantener despejada la vía aérea. Es importante no intentar sacar el agua de los pulmones poniéndola de cabeza o presionándole el abdomen, ya que esa práctica puede empeorar su estado.

Finalmente, aunque la persona parezca recuperarse por completo, siempre debe ser revisada por personal médico, ya que después de un ahogamiento pueden aparecer complicaciones horas más tarde.