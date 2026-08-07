Viento derriba estatua de José María Morelos en Nezahualcóyotl

Las fuertes ráfagas de viento provocaron que la tarde de este viernes cayera una estatua de José María Morelos y Pavón, la cual se encontraba sobre el camellón de la avenida Chimalhuacán, frente al palacio municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, situación que provocó temor entre las personas que se encontraban en el lugar.

Veníamos caminado por aquí, por la avenida Chimalhuacán como a las 4 de la tarde, con el aire, el caballo de aquí del palacio con el aire se volcó, se escuchó el golpe bastante fuerte, vamos circulando por la avenida Chimalhuacán y se escucha el golpe”, explicó Jesús García, quien transitaba por la zona al momento.

Comerciantes de los alrededores explicaron que de repente empezó a sentirse mucho aire que fue subiendo de intensidad.

Foto: Especial

Hace rato, como a las 4:30 estaba aquí en mi local de sellos y de repente se vino un viento muy fuerte, de hecho se me cayeron todas mis cositas y empezó a moverse el caballo hacia los lados de un momento para otro, nada más se escuchó el estruendo, la verdad si me asusté bastante porque había personas por ahí”, añadió Yoselín, comerciante de la zona.

La estatua es de José María Morelos y Pavón sobre su caballo, medía alrededor de tres metros de alto por lo mismo de ancho y estaba hecha de fibra de vidrio, para evitar más riesgos a la población fue retirada del lugar.