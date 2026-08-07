Capturan a narcomenudistas involucrados en feminicidio cometido en Naucalpan

Tras el hallazgo del cadáver de una mujer, en una zona de difícil acceso, ocho personas fueron detenidas por su probable participación en el delito, el cual se cometió en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Por lo que se estableció un operativo, a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Guardia Nacional, para identificar a los presuntos responsables, así como su zona de movilidad para conseguir su detención.

El pasado 21 de junio, integrantes de la Policía Estatal de la SSEM y Policías Municipales de Naucalpan acudieron al llamado del 911 y registraron el hallazgo del cuerpo de una mujer en una zona de difícil acceso, en las inmediaciones de la colonia Ampliación Mártires de Río Blanco, lo que generó una alerta para dar con el paradero de los probables responsables”.

Al analizar imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al lugar, así como implementar trabajos de gabinete, se estableció que en el delito participaron varias personas, quienes habitaban un domicilio cercano al lugar, por lo que se estableció un operativo de vigilancia, con el cual se pudo identificar un domicilio en la colonia San José de Los Leones, de donde entraban y salían varias personas.

Foto: Especial

En el lugar detuvieron a:

María “N”, de 21 años

Ana “N”, de 24 años

Naomi “N”, de 22 años

Miguel “N”, de 18 años

Ember “N”, de 23 años

Eli “N”, de 28 años

Ángel “N”, de 19 años

José “N”, de 32 años

Durante la intervención, los ahora detenidos refirieron dedicarse a la venta y distribución de estupefacientes en la zona, además de incautarles en el sitio diversas dosis de la droga conocida como cristal”.

Los ocho detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente donde se definirá su situación jurídica, el inmueble donde fueron localizados quedó bajo resguardo de la Policía Estatal mientras continúen las indagatorias.