Detienen a extorsionador que exigió 60 mil pesos a mujer en Edomex 

Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que fue denunciado por una mujer, a la que exigió 60 mil pesos para no causarle daño a ella o su familia.

Además, Raúl "N", alias "El Plátano", estaba considerado un objetivo prioritario de las autoridades estatales, por ser generador de violencia en los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, aparentemente para conseguir recursos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la investigación de la fiscalía mexiquense, se estableció que el 24 de mayo de 2025 la víctima estaba con dos menores de edad en su domicilio, en el municipio de Zinacantepec, cuando comenzó a recibir mensajes de texto.

Foto: Especial

En éstos, supuestos miembros del CJNG la amenazaron con hacerle daño o a su familia, por lo que le pidieron hacer una videollamada en la que le exigieron los 60 mil pesos.

La víctima decide bloquear el número telefónico; sin embargo, se percata que afuera de su domicilio hay una camioneta sin placas de circulación que vigila el lugar”.

Al otro día, cuando la mujer salió de su casa fue abordada por tres sujetos, uno de ellos “El Plátano", quienes la amenazaron para que les entregara los 60 mil pesos, así como preguntarle que si valoraba su vida y la de su familia.

Tras la denuncia, la fiscalía del Estado de México inició los trabajos de investigación que permitieron identificar a Raúl "N" como uno de los posibles partícipes en estos hechos, por lo que se consiguió una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de esta Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial en la carretera Valle de Bravo, San Lorenzo Cuauhtenco, en el municipio de Zinacantepec, por lo que una vez detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez quien determinará su situación legal”.

En información recabada por la FGJEM, al detenido se le relaciona con una célula delictiva del CJNG dedicada a extorsionar bases de taxis en varios municipios del Estado de México, por lo que las investigaciones continuarán para determinar su responsabilidad en esos hechos.