Ayúdanos a encontrar a Roman Josue Ayala Lopez; tiene tatuaje de rayas en brazo

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Roman Josue Ayala Lopez, de 45 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información de la ficha, fue visto por última vez en el barrio de Santa Ana, Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Roman Josue Ayala Lopez mide 1.78 metros, es de complexión delgada, tez morena, cara ovalada, cabello negro corto, ojos café medianos, cejas pobladas, nariz recta de base chica y boca grande. No usa barba ni bigote.

Señas particulares

Entre sus características para facilitar su identificación se encuentra un tatuaje en el antebrazo derecho con diseño de rayas. También presenta cicatrices por acné en el rostro y ausencia de un diente superior frontal.

¿Qué vestía cuando desapareció?

La ficha señala que vestía zapatos color negro, playera blanca del equipo de futbol Puebla, con terminados en azul rey, y pantalón de mezclilla color azul marino.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México pidió a la población aportar cualquier información que pueda ser útil para localizarlo.

Para proporcionar datos sobre su posible paradero están disponibles los teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.