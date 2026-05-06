Vecinos de Ocuilan, Edomex, cierran vía 16 horas tras choque de GN con talamontes

Tras la balacera entre personal de la Guardia Nacional y presuntos talamontes en Santa Martha, en el municipio de Ocuilan, ubicado al sur del Estado de México, la comunidad bloqueó casi 16 horas el camino a Morelos, Malinalco y Santiago Tianguistenco y logró la llegada de más efectivos, la construcción de un cuartel y cámaras de videovigilancia para combatir la tala e inseguridad.

Los pobladores aseguraron que han tenido que combatir la tala clandestina y, por momentos, las autoridades los han dejado solos, situación que ya los tiene cansados.

Es una estupidez pensar que estamos bien, es evidente lo que está pasando y obviamente estamos en un problema grave, ‘es que está enojada la población’, eso es mentira, no está enojada, está hasta la madre y está viendo un problema que se viene, el de agua”, dijo Lucero González, una vecina.

Pobladores de Ocuilan señalan que las autoridades están rebasadas por talamontes

Señalaron que autoridades municipales y ambientales federales están rebasadas, además de que no son apoyadas por los gobiernos estatales, principalmente el del Edomex, “les queda a deber”.

Foto: Dalila Ramírez.

“El problema es la tala, efectivamente, pero el problema es el mercado, estamos abasteciendo un mercado de madera blanda y si hay un sujeto que venda, va a haber 20 que compren”.

Ocuilan, con 15 mil hectáreas de devastación por tala clandestina

De las 38 mil hectáreas que aproximadamente tiene Ocuilan, dijeron que unas 15 mil tienen un grado severo de devastación y nadie hace nada para detener el problema, que es la venta de madera blanda al mercado nacional.

Exigieron que los operativos contra la tala sean efectivos y haya detenciones de los líderes que encabezan los grupos que desmantelan sus bosques.

Ante el cierre de las vialidades, autoridades federales y estatales acudieron para llegar a un acuerdo.

El enfrentamiento dejó dos personas sin vida según los pobladores, quienes tienen en su poder un presunto audio de los talamontes donde reconocen las bajas. Las autoridades estatales buscan lesionados en hospitales de la zona.

Impacto de enfrentamientos y tala ilegal en Ocuilan, Edomex

Enfrentamiento: Choque violento entre la Guardia Nacional y talamontes en Santa Martha dejó al menos dos muertos.

Devastación: 15 mil hectáreas de bosque han sido severamente dañadas por la tala clandestina.

Hartazgo social: Pobladores bloquearon caminos por 16 horas; exigen detener a líderes criminales y no solo “simulacros”.

Perfil criminal: Los talamontes son vinculados también con robos, violaciones, secuestros y extorsiones en la zona.

Respuesta oficial: Despliegue de 80 elementos de seguridad y promesa de vigilancia permanente en zonas boscosas.

Ultimátum: La comunidad advierte que no habrá más diálogo si las autoridades vuelven a fallar en los acuerdos.

*mcam