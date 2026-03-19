Chalco tendrá su Centro Comunitario 'México Imparable', buscan frenar consumo de drogas

Ante el incremento de jóvenes que, a más temprana edad, consumen drogas y sufren depresión o empiezan a delinquir, en Chalco se contará con un Centro Comunitario ‘México Imparable’, que estará enfocado en fortalecer el desarrollo integral de las juventudes, mediante acceso al deporte, cultura salud mental y la convivencia comunitaria.

Miguel Torruco, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al dar inicio a las Jornadas de Paz en la colonia Covadonga, señaló que este centro es uno de los 100 que se tienen contemplados en todo el país y que empezarán a entregarse en abril.

Jornadas de Paz

Torneo Infantil Comunitario

Señaló que la violencia surge cuando los valores y la confianza se debilitan, por lo que las Jornadas de Paz buscan fortalecer el tejido social mediante la participación activa de la comunidad. También, destacó que, a través de estas jornadas, el gobierno federal acerca servicios fundamentales como salud, educación, cultura y deporte, garantizando derechos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

Acompañado por la alcaldesa Abigail Sánchez explicó que será un espacio público de convivencia, desarrollo e integración comunitaria, donde el deporte, cultura y la atención emocional se ponen al servicio de la juventud para ejercer sus derechos y ampliar sus horizontes, y fortalecer el sentido de pertenencia además de reconstruir el tejido social.

Se atenderá principalmente a la juventud

Centro Comunitario “México Imparable” Especial

La edil consideró importante este tipo de espacios para atender principalmente a la juventud y quienes requieran algún tipo de apoyo y actividades que les permitan desarrollarse.

Resaltó que para una mejor convivencia son importantes los trabajos en las comunidades, por lo que comentó que hay avances en infraestructura y servicios en la colonia Covadonga.

Citó que ya se construye un nuevo pozo de agua potable con más del 50 por ciento de avance, lo que permitirá regularizar el suministro en la zona. Asimismo, resaltó acciones en materia de seguridad, donde la coordinación con la ciudadanía ha permitido la detención de presuntos delincuentes y la reducción de delitos como el homicidio doloso y el robo de vehículos.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia, particularmente en casos de robo y extorsión, recordando que se encuentra disponible la línea nacional 089 para reportar este tipo de delitos de manera anónima.

También invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios brindados durante las Jornadas de Paz.

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