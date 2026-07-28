Chalco refuerza seguridad con contratación de 200 policías

Con la finalidad de reforzar la seguridad en Chalco, Estado de México, municipio que es el paso para al cruzar la autopista México Puebla y la carretera Chalco- Cuautla, serán contratados 160 elementos para la Policía Municipal, quienes ya iniciaron el curso de formación.

Al dar inicio al Curso de Formación de la Policía Municipal y entregar dos patrullas especiales para la Policía de Género y la Célula de Búsqueda, la alcaldesa Abigail Sánchez explicó que uno de sus compromisos es la seguridad, por lo que se procedió con la contratación de 200 elementos, de los que ya hay 100.

Gracias a eso, se han reducido los delitos en 52 por ciento, lo que representa mayor seguridad para las personas y sus bienes”.

En entrevista, la presidenta detalló que de los 160 oficiales esperan contratar al menos a 20 monitoristas, para seguir dando resultados, que son respaldados con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hizo hincapié en que, además de las acciones operativas, se trabaja por la seguridad con atención a las causas, como las oportunidades educativas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene demanda de más de 10 mil aspirantes, una nueva preparatoria próxima a inaugurarse; la preparatoria "Margarita Maza" y el Centro México Imparable, que iniciarán su construcción en próximas fechas.

Resaltó que ahora inician 160 policías su curso de formación y tienen la oportunidad de formar parte de este cuerpo de seguridad.

Está en ustedes cumplir todos los requisitos, con el entrenamiento; esfuércense porque la sociedad nos está pidiendo resultados", dijo.

En su mensaje, la presidenta municipal envió un agradecimiento al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien le reiteró la voluntad del gobierno de Chalco para continuar con las labores coordinadas de fortalecimiento a la seguridad pública.

En cuanto a la violencia de género y la desaparición de personas, reiteró su llamado a la Policía Municipal a la empatía, pues, en el primer caso, las víctimas necesitan paciencia y acompañamiento para salir de las relaciones con los agresores y, en el caso de familiares que desaparecen, reiteró que es un mito que se tengan que esperar 24 horas para denunciar.