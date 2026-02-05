Por frío, mujer deja encendido fogón e incendia su casa en Amecameca

Ante las bajas temperaturas de un grado, con sensación térmica de dos grados al exterior, e incluso con aguanieve, una mujer trató de calentarse con un fogón, lo que provocó un incendio en su vivienda, sin que se reportaran personas lesionadas, en Amecameca, Estado de México (Edomex),

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Óscar Enrique Meléndez, explicó que, en este municipio, asentado en las orillas del volcán Popocatépetl, las temperaturas se han mantenido principalmente durante las noches y madrugadas en un promedio de entre cero y cuatro grados, por lo que el ayuntamiento ha realizado operativos para apoyar a la población con la entrega de tres mil cobijas en las comunidades más vulnerables, denominado “Cobijando Amecameca”.

Estimó que son cerca de cinco mil personas en situación de vulnerabilidad en las comunidades de San Pedro Nexapa, San Juan Grande, Santiago, Chama y parte de la cabecera municipal, cuyas viviendas son de láminas de cartón, paredes de madera o lonas, las que resienten con mayor intensidad las bajas temperaturas.

Llaman a evitar fogones dentro de viviendas

Incendio de casa en Amecameca. Especial

Ante ello, se llevan a cabo trabajos preventivos y de orientación hacia la población sobre el uso de braseros y fogones para calentarse dentro de las viviendas.

Sin embargo, ante las bajas temperaturas registradas la noche de este miércoles, en una vivienda de la cabecera municipal una mujer que tenía su cocina de leña la dejó encendida, y uno de los troncos cayó, incendiándose la vivienda.

El coordinador resaltó que únicamente se presentaron daños materiales. No obstante, exhortó a la población a tener cuidado con el uso de fogones y braseros, ya que, además de provocar incendios, pueden causar intoxicaciones.

*mvg*