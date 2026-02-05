Aseguran toneladas de autopartes almacenadas en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recuperó 30 toneladas de autopartes que se almacenaban de forma ilegal en un predio en el municipio de Chimalhuacán, así como una caja seca de la que se alteraron sus medios de identificación.

El cateo lo realizaron agentes de la FGJEM, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes investigaban una denuncia por robo de vehículo, evento ocurrido el 26 de enero en el mismo municipio.

“El Agente del Ministerio Publico inició las investigaciones que permitieron acreditar ante una autoridad judicial la posible ubicación de dicha unidad con reporte de robo en un predio ubicado en la colonia Chimalhuacán, por lo que solicitó y obtuvo el mandamiento para realizar una técnica de investigación de cateo”.

¿Qué encontraron?

Al predio indicado llegaron los agentes de las tres corporaciones para hacer la revisión correspondiente, en donde se encontraron las autopartes de diferentes automóviles y marcas.

Foto: Especial

Se hallaron cofres, parrillas, cajuelas, fascias, cajas de plástico en cuyo interior contienen piezas eléctricas de automóviles; así como una caja seca con sus medios de identificación alterados, dentro de la cual también se guardaban autopartes.

“Al finalizar el cateo, el Ministerio Publico de esta Fiscalía, ordenó el aseguramiento del inmueble, para preservar las condiciones y continuar con las investigaciones correspondientes, para determinar la situación legal del mismo y la procedencia de las autopartes”.

Sentencian a tres por secuestro

La fiscalía mexiquense también informó que tres sujetos fueron condenados a 55 años de prisión por cometer el delito de secuestro exprés con fines de robo, los sentenciados fueron identificados como Axel Josué Millan de Blas, Erick Santiago Rodríguez Perrusquia y Pedro Abimael Rangel Ramírez.

En la investigación se estableció que en noviembre de 2024 la víctima, que trabajaba en una empresa de mensajería como repartidor, circulaba por calles de la colonia San Pedro Xalpa, en Tlalnepantla, cuando fue abordado por los tres hombres.

Foto: Especial

“Los tres individuos los amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a pasarse al área de carga de la unidad, privándolo de la libertad con el propósito de desapoderarlo de varios paquetes. La victima solicito ayuda a través de un botón de emergencia, lo que alertó a las corporaciones policiacas, quienes lograron la detención de estos sujetos mientras circulaban en calles de dicha colonia”.

Además de la sentencia de 55 años, el juez también les impuso una multa de 488 mil 612 pesos; así como el pago de 108 mil 500 pesos, por concepto de reparación del daño.

